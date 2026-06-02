Choque entre motocicletas en la colonia Caleta deja un lesionado y daños materiales

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró la tarde de este martes en calles de la colonia Caleta, dejando como saldo a un hombre con lesiones menores y cuantiosos daños materiales en ambas unidades involucradas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Malecón de la Caleta y la calle 52, donde un motociclista que conducía una unidad de la marca Dinamo, color azul, con placas de circulación 18GPM8 del estado de Campeche, se desplazaba con dirección hacia la avenida 56.

La motocicleta con placas 18GPM8 se desplazaba hacia la avenida 56. / Por Esto.

De acuerdo con la versión del afectado, al llegar a la intersección fue impactado por otra motocicleta de la marca Italika, color blanco y con placas foráneas, cuyo conductor presuntamente realizó una maniobra que terminó provocando el encontronazo.

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta Dinamo salió proyectado y rodó varios metros sobre el pavimento, sufriendo diversas lesiones en piernas y manos. Testigos del percance solicitaron apoyo para verificar su estado de salud, aunque afortunadamente las heridas fueron catalogadas como menores y no requirieron su traslado a un hospital.

El conductor de la motocicleta Dinamo salió proyectado y rodó. / Por Esto.

Las motocicletas resultaron con daños de consideración, mientras que elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y agilizar la circulación vehicular en la zona.

Tras dialogar en el sitio y con la intervención de las aseguradoras correspondientes, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, por lo que no fue necesaria la puesta a disposición ante las autoridades. Una vez concluidos los trámites, los involucrados se retiraron del lugar por sus propios medios.

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