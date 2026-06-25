Síguenos

Última hora

Campeche

Inquietud en Dzitbalché por ocho muertes en 15 días: ¿qué está pasando?

Campeche / Sucesos

Mujer encontrada sin vida en predio de Carmen; confirman 39 suicidios en Campeche

Una mujer identificada como R.T.C. fue encontrada sin vida en su predio de San Antonio Cárdenas, en el municipio de Carmen, por sus familiares, quienes dieron aviso a las autoridades.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Mujer encontrada sin vida en predio de Carmen
Mujer encontrada sin vida en predio de Carmen

Una mujer identificada como R.T.C. fue encontrada sin vida en el interior de su predio ubicado en la localidad de San Antonio Cárdenas, perteneciente al municipio de Carmen.

Caída en desnivel provoca movilización de autoridades en Campeche

Noticia Destacada

Representante del parlamento Infantil sufre caída en el centro

El hecho fue descubierto por sus propios familiares, quienes encontraron el cuerpo suspendido y dieron aviso a las autoridades correspondientes, donde al poco tiempo llegaron elementos de seguridad y personal ministerial acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias de ley.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía General Regional con sede en Ciudad del Carmen para la necropsia correspondiente, donde se suman 39 suicidios registrados en lo que va del año.

Te puede interesar