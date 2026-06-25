Mujer encontrada sin vida en predio de Carmen; confirman 39 suicidios en Campeche

Una mujer identificada como R.T.C. fue encontrada sin vida en el interior de su predio ubicado en la localidad de San Antonio Cárdenas, perteneciente al municipio de Carmen.

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El hecho fue descubierto por sus propios familiares, quienes encontraron el cuerpo suspendido y dieron aviso a las autoridades correspondientes, donde al poco tiempo llegaron elementos de seguridad y personal ministerial acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias de ley.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía General Regional con sede en Ciudad del Carmen para la necropsia correspondiente, donde se suman 39 suicidios registrados en lo que va del año.