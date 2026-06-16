Taxi provoca choque frente a City Club de Ciudad del Carmen y deja motociclista lesionado

Aparatoso accidente entre un taxi y una motocicleta dejó como saldo a un motociclista lesionado y daños materiales de consideración la tarde de este martes sobre la avenida Aviación, a la altura de la tienda City Club, en la colonia Petrolera.

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El percance ocurrió en el cruce de la avenida Aviación con la calle 58, donde un motociclista que transitaba con preferencia de paso fue impactado por un vehículo de alquiler cuyo conductor intentó ingresar al estacionamiento del centro comercial para descender a un pasajero.

De acuerdo con la versión de testigos y de los propios involucrados, el conductor de una motocicleta marca Dynamo, color naranja, con placas de circulación 79GYR6 del estado de Campeche, avanzaba sobre la avenida Aviación con dirección a la glorieta del Camarón cuando, al llegar a uno de los accesos de City Club, su trayectoria fue invadida por un taxi Nissan Versa, color blanco con rojo, marcado con el número económico 2184 y placas A-161-BEE del estado de Campeche.

Presuntamente, el operador de la unidad de transporte público realizó una maniobra para ingresar al establecimiento sin percatarse de la cercanía de la motocicleta, provocando el impacto. Tras la colisión, el motociclista salió proyectado y cayó sobre el pavimento, resultando con golpes y una lesión en la rodilla izquierda.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Luego de una valoración médica en el sitio, determinaron que las heridas no ponían en riesgo su integridad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, el conductor del taxi activó de inmediato el seguro de la unidad y se comunicó con el propietario del vehículo para atender la situación. Ambas partes dialogaron en el lugar con la finalidad de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y la cobertura de los gastos derivados de las lesiones sufridas por el motociclista.

Debido a que los involucrados retiraron las unidades de la vialidad y lograron establecer comunicación para resolver el incidente mediante sus aseguradoras, no fue necesaria la intervención de agentes de Tránsito y Vialidad, evitando así mayores afectaciones a la circulación en la zona.

El hecho generó la atención de automovilistas y peatones que transitaban por el sector comercial, aunque la situación fue controlada rápidamente y sin mayores complicaciones.

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JGH