Choque entre camioneta y carromoto en la glorieta del Chechén provoca caos vial; no hubo lesionados

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este jueves en la glorieta del Chechén dejó cuantiosos daños materiales en dos unidades y afectaciones a la circulación vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el conductor de una carromoto marca Dínamo, de tres ruedas, con placas de circulación 90GYN9 del estado de Campeche, transitaba con preferencia sobre la rotonda con dirección hacia el Polideportivo y la barda del Aeropuerto.

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Sin embargo, al momento en que avanzaba por la glorieta, una camioneta Honda CR-V color rojo, con placas DJJ-749-C del estado de Campeche, salió de la avenida Puerto de Progreso. Presuntamente, la conductora intentó incorporarse ganándole el paso a la unidad de tres ruedas, provocando el impacto.

Tras la colisión, la estructura metálica de la carromoto golpeó la parte frontal de la camioneta, desprendiendo por completo la defensa delantera, lo que ocasionó severos daños materiales en ambas unidades y complicó el tránsito vehicular durante varios minutos.

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Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente. Una vez concluidas las diligencias iniciales, ordenaron que ambos conductores orillaran sus vehículos para liberar la circulación y evitar un mayor congestionamiento.

Finalmente, los involucrados permanecieron en el lugar a la espera de sus respectivas aseguradoras para buscar un acuerdo sobre la reparación de los daños. Debido a que no hubo personas lesionadas, no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia ni el traslado de ambulancias.

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