Departamento en Playa del Carmen se incendia; no reportan lesionados

Un incendio se registró en un departamento en Playa del Carmen, por fortuna no hubo personas lesionadas ni intoxicadas ante la oportuna intervención de los cuerpos de emergencias.

Los hechos ocurrieron en unos condominios sobre la calle 18 sobre, entre las avenidas 35 y la Constituyentes de esta ciudad de Playa del Carmen, donde se registró el incendio en un departamento en el tercer piso del inmueble.

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De acuerdo a testigos comentaron que al percatarse del fuego y ante el temor de que alcanzara en otras habitaciones de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales para su intervención.

Sobre la misma calle pasó un camión tipo volquete y arrancó los cables colgantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) exponiendo la integridad física de los vecinos.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, el incendio que se registró causó pánico a los huéspedes al darse cuenta de las llamas de fuego, otros que no se percataron de los hechos, sino hasta después de ser controlado por los bomberos.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, por lo que las autoridades de Protección Civil exhortaron a los responsables del inmueble a realizar una minuciosa revisión de las instalaciones eléctricas para su debido mantenimiento.

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Una vez que fuego quedó extinguido, las autoridades se retiraron de la escena.

Sin embargo, en el lugar arribaron personal de la CFE y de responsables de líneas telefónicas para arreglar los cables que fue arrancando por un camión.