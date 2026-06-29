Lancheros empeñan sus pertenencias al caer la actividad turística en Playa del Carmen

Ante la crisis económica que atraviesan los prestadores de servicios acuáticos, muchos de ellos han optado por vender o empeñar sus pertenencias para hacer frente esta situación.

“El pronóstico para las próximas vacaciones, no son alentadores, porque al convertirse en lodo el sargazo, los hedores están provocando graves impactos al destino”, comentó Santos Lorenzo Cat Chan, representante legal de la cooperativa turística “Playa del Carmen”.

“Para no estresarme salgo de mi casa, pero al llegar en la orilla del mar lo único que se ve es el lodo y sus hedores te llegan en el cerebro, regreso a casa y siento que estoy sentado junto al lodo, siento fetideces, pero es mi ropa que está contaminada”, relató Juan Rodríguez.

Santos Cat comentó que la cooperativa “Playa del Carmen”, que la conforman alrededor de 12, están pasando por momentos críticos, y no ha mejorado las actividades porque no hay turismo, algunos visitantes que pernoctan en los hoteles llegan en la orilla del mar y al sentir la pestilencia del lodo se regresan.

El impacto se siente a lo largo de la Quinta Avenida de esta ciudad, por esa misma razón se reservan consumir en los restaurantes, las brigadas de la Secretaría de Marina y de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) hacen el esfuerzo de recoger el lodo, pero es un trabajo agotador.

La gente que trabaja en la playa ahorra seis meses con anticipación en periodos de alta temporada, hace lo que puede, para poder sobrevivir el resto del año con lo poquito que caiga, relató Cat Chan.

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Sin embargo, es insuficiente los ahorros debido al alza de los productos básicos, ante esa situación muchos de los compañeros recurren al remate o empeño de sus pertenencias para afrontar la crisis.

Para las vacaciones de verano pintan muy bajo, ya no se distingue los meses de vacaciones, ni los meses de vacas flacas, esperamos una temporada de paisanos y quizá un poquito americanos, aunque no es seguro de tener un repunte, platicó Lorenzo Cat.

“Playa del Carmen es muy difícil la vida porque dependemos mucho del turismo, y no tenemos otras opciones de industrias generadoras de economía, por eso en períodos altos aprovechamos ahorrar para hacer frente a las emergencias, pero no hay dinero que alcance, y por ello, muchos compañeros venden o empeñan sus pertenencias en tanto mejore la situación”, describió.

Por su parte David Méndez, también pescador, comentó que este escenario conduce al estrés al ver que no hay entrada económica, y ver como el destino se ha deteriorado por el sargazo.

“Las autoridades se llevan las manos con discursos de estar trabajando, no sienten el impacto económico porque se cobran su sueldo de los impuestos y es seguro, nosotros que estamos aquí todos los días infestados por el sargazo putrefacto, vivimos la cruda realidad, tenemos una familia que mantener y al no tener ingresos, entramos en depresión, esto nos llevar a rematar algunas cosas de valor para salir adelante”, concluyó David Méndez.