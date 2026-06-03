Taxistas de Carmen defienden rentabilidad del servicio tradicional

A pesar del crecimiento de las plataformas de transporte por aplicación, operadores del servicio de taxi tradicional en Ciudad del Carmen aseguran que la actividad continúa siendo rentable para quienes están dispuestos a trabajar largas jornadas y buscar pasaje en distintos puntos de la ciudad.

Conductores con décadas de experiencia señalaron que, aunque la llegada de las aplicaciones ha impactado la demanda, el servicio convencional mantiene una clientela constante, integrada por personas que prefieren abordar un taxi en la vía pública o que requieren traslados inmediatos.

Noticia Destacada Vecinos de Sabancuy alertan riesgo de colapso de 20 postes de la CFE

Un conductor con más de tres décadas de antigüedad relató que muchos operadores trabajan bajo esquemas de renta o asociación con propietarios de placas, cubriendo gastos de combustible, mantenimiento y cuota mensual por el uso de la concesión. Afirmó que aún es posible obtener ingresos suficientes para sostener a una familia, pese a versiones contrarias.

El trabajador del volante indicó que sus ganancias dependen del tiempo laborado y de la cantidad de servicios concretados, destacando que la clave sigue siendo mantenerse activo y recorrer las zonas de mayor demanda, evitando malas prácticas.

Reconoció que, ante la disminución de usuarios por las nuevas opciones de movilidad, algunos compañeros buscan deshacerse de la concesión, aunque por ley no debería venderse. Advirtió que el dinero obtenido no sería suficiente para iniciar un nuevo negocio, pues cualquier actividad requiere dedicación y constancia.

“Para quienes no le echan ganas, la entrada de las aplicaciones ha representado su quiebre, pero para otros el impacto no ha sido tan severo”, comentó.

El chafirete afirmó que el taxi tradicional seguirá siendo una alternativa importante para la movilidad urbana, especialmente entre usuarios que buscan servicio inmediato o que por costumbre continúan utilizando este medio de transporte.