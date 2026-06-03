Hechos violentos en Carmen generan incertidumbre y temor ciudadano

La ejecución del abogado Edgar Palma y la reciente agresión contra el oficial del Registro Civil, José Julián Zavala Martínez, generan incertidumbre entre la población, al considerar que ni siquiera los hogares representan actualmente una garantía de seguridad, afirmó el presidente de Contraloría Ciudadana A.C., Javier del Carmen Bello Ávila, al expresar preocupación por los hechos violentos registrados en Ciudad del Carmen.

“Una cosa es que ocurra un hecho delictivo en la vía pública y otra muy distinta que entren a una propiedad privada con la intención de agredir a una persona; aunque ambos son altamente alarmantes, genera preocupación porque la ciudadanía comienza a preguntarse qué está pasando y hasta dónde puede llegar esta situación”, manifestó el activista.

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Bello Ávila consideró que los últimos ataques han provocado inquietud no solo entre la población local, también entre empresarios e inversionistas que observan el comportamiento de la seguridad en la región.

Hizo referencia a la visita del cónsul general de Estados Unidos para la Península de Yucatán, durante la cual representantes del sector empresarial abordaron temas relacionados con la seguridad y el clima de inversión en el Sureste mexicano.

El presidente de Contraloría Ciudadana sostuvo que los acontecimientos recientes han generado una percepción de riesgo que podría impactar la confianza de inversiones nacionales y extranjeras interesadas en desarrollar proyectos en Ciudad del Carmen.

Asimismo, señaló que es necesario fortalecer estrategias de prevención y combate a la delincuencia para evitar que la situación continúe deteriorándose.

“Los ciudadanos tienen derecho a vivir con tranquilidad y a sentirse seguros en sus hogares. Es importante que las autoridades investiguen estos hechos y garanticen resultados que devuelvan la confianza a la población”, dijo.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para reforzar las estrategias y esclarecer los casos que han impactado a la opinión pública en los últimos meses.