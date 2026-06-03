Vecinos de Sabancuy alertan riesgo de colapso de 20 postes de la CFE

En Sabancuy hay alrededor de 20 postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en riesgo de colapsar, por lo que desde hace meses los pobladores piden que los cambien antes de que ocurra una desgracia, sobre todo debido a los fuertes vientos.

En la calle Miguel Hidalgo de la colonia Centro y en la calle Pípila de la colonia Banco de Piedra hay dos postes en malas condiciones, con posibilidades de derrumbarse, por lo que los vecinos exigen a la empresa que los reemplace.

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Abel Rivero García, habitante de la colonia Centro, señaló que en la esquina de su casa hay un poste de electricidad con más de 20 años en malas condiciones, que de caer provocaría problemas a los pobladores cercanos.

Los vecinos advirtieron que existe riesgo para quienes transitan por la zona y que, de desplomarse, dejaría a los usuarios sin luz. Además, acusaron a la CFE de brindar un servicio deficiente, pese a que los ciudadanos deben pagar puntualmente.

Subrayaron que los postes aún no se desploman porque están soportados por los cables, pero presentan roturas en las bases, lo que hace probable que las lluvias y vientos los tiren.

En el poblado hay alrededor de 20 postes en condiciones deplorables, que deben ser cambiados lo más pronto posible para evitar una tragedia. Recordaron que hace unos años uno de estos postes se vino abajo, provocando daños en los cables y dejando sin servicio a varias familias.