Habitantes de Sabancuy exigen drenajes ante lluvias

La temporada de lluvias inició y muchas calles del poblado se han encharcado, lo que representa un problema para quienes transitan, ya que no se ven los baches y hay riesgo de accidentes. Por ello, los habitantes piden que las autoridades locales hagan las gestiones necesarias para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) construya drenajes que permitan el escurrimiento del agua.

Pedro Jiménez Aquino, vecino de la colonia Centro, dijo que cada año tienen el mismo problema y que en varias ocasiones ha solicitado a las autoridades que actúen; sin embargo, solo prometen reparar calles y no lo hacen, por lo que la situación se repite año con año.

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Señaló que se pide a las autoridades locales realizar trabajos de reparación en temporada de sequía, de modo que cuando llueva no haya encharcamientos. Subrayó que Sabancuy necesita inversión para mejorar las vialidades, y que el Ayuntamiento del Carmen debe apoyar a la Junta Municipal de Sabancuy para evitar accidentes en arterias llenas de baches.

En la calle Manuel J. García Pinto, el agua se encharca constantemente, por lo que hace falta un drenaje que permita el flujo rápido del agua. Los pobladores piden el apoyo de la CAPAE para realizar estos trabajos que llevan años solicitándose.

Se espera que las lluvias continúen en los próximos días, por lo que se pide a las autoridades limpiar los drenajes y a los habitantes evitar tirar basu