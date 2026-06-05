Estudiantes celebran el Día Mundial del Medio Ambiente con expo sustentable en Sabancuy

La Escuela Preparatoria Manuel J. García Pinto realizó una expo sustentable por el Día Mundial del Medio Ambiente, en donde se expusieron diversos materiales desarrollados por la comunidad estudiantil con la finalidad de seguir fomentando el cuidado del medio ambiente y el compromiso con el entorno.

Noticia Destacada Vecinos de Sabancuy alertan riesgo de colapso de 20 postes de la CFE

La expo sustentable se realizó el viernes 5 de junio a las 10:00 horas en la escuela preparatoria Manuel J. García Pinto, en donde los alumnos expusieron los materiales desarrollados por ellos mismos. Los estudiantes explicaron que el principal objetivo de la expo sustentable es promover en los estudiantes la conciencia ambiental, la participación activa y el fortalecimiento de temas relacionados con las energías verdes, el cambio climático y la producción de composta.

Para iniciar se realizó un sketch en donde el mensaje que se dio fue sobre el cuidado de la naturaleza y los problemas ambientales, en donde los alumnos pusieron atención en lo que hacían sus compañeros. De igual manera se habló sobre el cambio climático, en donde se explicó el problema ambiental detectado en un país desarrollado, en desarrollo y subdesarrollo para ver las maneras en que se presenta y qué se puede hacer.

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. / Pedro Díaz Rivero

Seguido se hizo la exposición sobre las energías verdes, en donde se habló sobre un circuito eléctrico accionando un motor de corriente directa por medio de un sensor de fuego KY 026 aplicado a la energía renovable. También se habló sobre la composta, en donde se explicó el análisis y comportamiento de los elementos químicos que componen la base de los seres vivos (oxígeno, carbono, fósforo, azufre, nitrógeno, calcio, potasio y el agua). Para finalizar se realizó la exposición de esculturas recicladas, en donde se utilizaron objetos o materiales que ya han cumplido su vida útil original y que normalmente se consideran basura o desechos.

Noticia Destacada Fuerte aguacero inunda viviendas y deja familias bajo el agua en Bacabchén, Calkiní

Siembran plantas de coco Por su parte, las autoridades de la junta municipal de Sabancuy fueron a la playa en donde sembraron plantas de coco para reforestar la orilla de la playa, en donde hay pocas palmeras y de esa manera no dejar pasar desapercibido el día del medio ambiente.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ