Llegan 173 mexicanos repatriados al Aeropuerto de Campeche tras ser detenidos en Estados Unidos

Tras la detención de 173 mexicanos en los Estados Unidos de América, la mayoría en Texas, fueron repatriados vía aérea y llegaron al aeropuerto de Campeche.

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Tras su arribo a la entidad, las personas serán valoradas por personal médico para constatar su estado de salud por si requieren un tratamiento por tener alguna enfermedad. De los 173 mexicanos, se presume que hay personas originarias de la entidad.

Los repatriados son 25 mujeres, 148 hombres y cinco menores (arribaron solos y los cinco son varones), además de dos parejas (hombre y mujer, así como hombre y hombre).

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JGH