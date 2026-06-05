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Llegan 173 mexicanos repatriados al Aeropuerto de Campeche tras ser detenidos en Estados Unidos

Un grupo de 173 mexicanos repatriados desde Estados Unidos llegó al Aeropuerto de Campeche. Entre ellos hay mujeres, hombres, menores de edad y posibles campechanos.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

5 de jun de 2026

1 min

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Repatrían a 173 mexicanos desde Texas; arriban a Campeche para evaluación médica
Repatrían a 173 mexicanos desde Texas; arriban a Campeche para evaluación médica / Lucio Blanco

Tras la detención de 173 mexicanos en los Estados Unidos de América, la mayoría en Texas, fueron repatriados vía aérea y llegaron al aeropuerto de Campeche.

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Tras su arribo a la entidad, las personas serán valoradas por personal médico para constatar su estado de salud por si requieren un tratamiento por tener alguna enfermedad. De los 173 mexicanos, se presume que hay personas originarias de la entidad.

Los repatriados son 25 mujeres, 148 hombres y cinco menores (arribaron solos y los cinco son varones), además de dos parejas (hombre y mujer, así como hombre y hombre).

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JGH

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