Migra mano de obra especializada ante la crisis del sector petrolero en Carmen

La falta de actividad en el sector petrolero y los retrasos en los pagos a proveedores continúan afectando severamente a las empresas de Ciudad del Carmen, provocando incluso la migración de mano de obra altamente especializada hacia otras regiones del país.

De acuerdo con el empresario Hugo Alberto Juárez Lara, la crisis económica ha complicado la permanencia de trabajadores capacitados en áreas técnicas de la industria energética, debido a que las empresas locales enfrentan dificultades para ofrecer salarios competitivos ante la escasez de contratos y la falta de liquidez.

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Explicó que muchas compañías han invertido durante años en la capacitación de personal especializado, incluyendo operadores de grúas, buzos industriales, inspectores e ingenieros, algunos enviados al extranjero para recibir certificaciones con costos superiores a 100 mil pesos por persona.

“Ese nivel de especialización implica, por derecho, una mejor remuneración; sin embargo, dadas las condiciones actuales del sector, muchas empresas ya no están en posibilidades de sostener esos salarios”, señaló.

Indicó que la situación ha obligado a empresarios a reducir costos y prescindir de servicios especializados, lo que ha provocado que numerosos profesionistas abandonen Ciudad del Carmen en busca de mejores oportunidades laborales.

Juárez Lara aclaró que los trabajadores migran por necesidad, no por deslealtad, ya que buscan ingresos estables para sus familias ante la falta de oportunidades en la Isla.

Cuestionó las versiones optimistas de recuperación económica en el segundo semestre del año, al considerar que la realidad empresarial no refleja una mejora inmediata.

Afirmó que la recuperación de Ciudad del Carmen dependerá de una estrategia conjunta entre gobiernos estatal y federal que fortalezca la actividad petrolera y genere condiciones para atraer nuevas inversiones energéticas.

Finalmente, sostuvo que, aunque es importante impulsar la industria turística, no debe descuidarse la actividad energética, que aún sostiene gran parte de la economía local. Advirtió que el abandono del sector petrolero podría agravar problemas como la inseguridad, afectando el desarrollo de cualquier actividad económica estratégica para la ciudad.