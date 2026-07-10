Solo quería una oportunidad: viajó con su hijo a Ciudad del Carmen por trabajo y perdió el empleo que le prometieron

Una mujer identificada como Karina Solís, de 36 años, vivió horas de incertidumbre y angustia luego de viajar desde Centla, Tabasco, con la esperanza de iniciar una nueva vida con su hijo al recibir una oferta de trabajo en un hotel de la colonia Francisco I. Madero.

Su problema comenzó al llegar al lugar, pues la oportunidad laboral le fue negada debido a que llegó acompañada de Julián, su hijo de cuatro años, ya que no tiene a nadie que pueda hacerse cargo de él mientras trabaja.

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Sin dinero, sin donde quedarse y sin familiares en la Isla, Karina comenzó a recorrer distintos puntos de la ciudad en busca de ayuda y empleo. Madre e hijo permanecieron en unas bancas del centro, lo que llamó la atención de ciudadanos solidarios.

Al conocerse su historia, personas solicitaron apoyo a través de redes sociales. La respuesta fue inmediata: decenas de ciudadanos entregaron alimentos, leche, artículos de primera necesidad y apoyo económico. Además, un hombre cubrió el costo de una habitación en un hotel de la colonia Santa Margarita, donde Karina y su hijo pudieron descansar.

Pese al respaldo recibido, la situación continúa siendo complicada. Su principal petición es encontrar un empleo digno donde pueda permanecer con su hijo, reunir dinero para rentar un cuarto y comenzar de nuevo.

El caso generó muestras de empatía entre los carmelitas, quienes hicieron un llamado a empresarios y empleadores para ofrecer una oportunidad laboral a Karina sin separarse de su pequeño.