Dos motociclistas derrapan por mancha de aceite y terminan lesionados en Campeche

Con diversas lesiones en el cuerpo terminaron dos motociclistas luego de derrapar sobre una mancha de aceite que había sobre la cinta asfáltica de la avenida Cuauhtémoc.

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Los hechos ocurrieron cuando ambos conductores transitaban por dicha arteria, cada uno a bordo de su respectiva motocicleta, pero al pasar sobre una línea de combustible regado perdieron el control de sus unidades y terminaron chocando entre sí.

Elementos de la Policía Estatal y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y atender el riesgo generado por el combustible derramado.

En tanto, las víctimas llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales, por lo que el caso no fue turnado a las autoridades correspondientes, sumado a que, pese a quejarse de dolores, no quisieron apoyo médico.

JGH