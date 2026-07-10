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Campeche / Sucesos

Dos motociclistas derrapan por mancha de aceite y terminan lesionados en Campeche

Dos motociclistas resultaron lesionados tras derrapar por una mancha de aceite en la avenida Cuauhtémoc. Bomberos atendieron el derrame y los involucrados llegaron a un acuerdo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

10 de jul de 2026

1 min

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Dos motociclistas resultaron lesionados tras derrapar en la avenida Cuauhtémoc.
Dos motociclistas resultaron lesionados tras derrapar en la avenida Cuauhtémoc. / Dismar Herrera

Con diversas lesiones en el cuerpo terminaron dos motociclistas luego de derrapar sobre una mancha de aceite que había sobre la cinta asfáltica de la avenida Cuauhtémoc.

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Los hechos ocurrieron cuando ambos conductores transitaban por dicha arteria, cada uno a bordo de su respectiva motocicleta, pero al pasar sobre una línea de combustible regado perdieron el control de sus unidades y terminaron chocando entre sí.

Elementos de la Policía Estatal y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y atender el riesgo generado por el combustible derramado.

En tanto, las víctimas llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales, por lo que el caso no fue turnado a las autoridades correspondientes, sumado a que, pese a quejarse de dolores, no quisieron apoyo médico.

JGH

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