Se graduan a 170 mujeres del programa “Mujeres Construyendo su Autonomía” en Mérida

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada, encabezó la graduación de 170 beneficiarias del programa Mujeres Construyendo su Autonomía que fueron vinculadas al servicio de Becas Cecati.

Durante el acto, en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, señaló que 170 mujeres toman las riendas de su economía, abren sus propias oportunidades de empleo, e impulsan sus emprendimientos con un gobierno municipal que está ahí para seguirlas impulsando.

“Quiero reconocerlas porque son ejemplo de compromiso y convicción, de lo que significa el esfuerzo y la voluntad para salir adelante, de todas esas horas de estudio, y de la lucha de hacerlo cada día mejor para salir adelante”, agregó.

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La alcaldesa resaltó que, gracias a estos cursos, hoy más mujeres inician sus emprendimientos de velas aromáticas u otras actividades artesanales, realizan reparaciones de electricidad y plomería y dominan las plataformas digitales, entre otras actividades.

Becas para capacitación

Durante el primer semestre de 2026 se otorgaron 271 becas, en la que una misma participante pudo acceder a más de un proceso formativo entre 57 cursos de los que 48 se impartieron en la modalidad Plantel, con la participación de 63 y 12 más se desarrollaron mediante Acción Móvil, acercando la capacitación a colonias y comisarías del municipio en beneficio a 104 mujeres.

Yahayra Centeno Ceballos, directora del Instituto de las Mujeres, informó que la oferta formativa contempló especialidades orientadas al desarrollo de competencias laborales y productivas, permitiendo que las participantes fortalezcan sus capacidades para incorporarse al mercado laboral, emprender un negocio o generar ingresos de manera independiente.

“Más allá de la capacitación técnica, el seguimiento realizado por el Instituto y sus alianzas estratégicas, hemos identificado que muchas participantes enfrentan barreras como el temor a aprender nuevas habilidades, el limitado acceso a herramientas digitales o la falta de tiempo derivada de las labores de cuidado”, subrayó.

Frente a ello, destacó que Mujeres Construyendo su Autonomía se ha consolidado como parte de esa estrategia de fortalecer la confianza, impulsar el aprendizaje y ampliar las oportunidades de desarrollo económico para ellas.

Y con el propósito de ampliar la cobertura y diversificar la oferta de capacitación, el Instituto mantiene alianzas estratégicas con más instituciones educativas, organizaciones y empresas socialmente responsables.

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Muestra de ello, durante este año, 35 mujeres participaron en cuatro cursos desarrollados en colaboración con Cemex, fortaleciendo las oportunidades de formación en áreas relacionadas con la construcción y el mantenimiento de la vivienda.

Convocatoria abierta

Quienes deseen formar parte de este y más programas enfocados a la autonomía, pueden acudir al Instituto de las Mujeres para conocer la oferta vigente de cursos y el proceso para acceder a las Becas Cecati.

Entre la oferta disponible se encuentran cursos de velas aromáticas, jabones artesanales, pintura textil, electricidad y electricidad avanzada, modelo de negocios, tienda digital, herramientas digitales para emprendedoras, decoración de uñas avanzada, maquillaje social, facial para piel madura, taller de sushi y peluquería inicial.

También se ofrecen cursos para trazo y confección de tutú de ballet, emprender un negocio con poco dinero, tratamiento corporal descontracturante con ventosas, curso básico práctico de Internet, trenzas y peinados, facial cupping, técnicas para aumentar tus ingresos, peluquería para niños, gramática esencial, manejo, prevención y cuidados básicos en pie diabético y úlceras venosas y panadería básica artesanal.

Para más información acércate al instituto de las Mujeres a través de la coordinación de Alianzas Estratégicas al 9999240296, Ext. 84024 o al celular 9991141008.