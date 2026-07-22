México no ha asegurado propiedades a nombre de “El Mayo” Zambada, confirma García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades mexicanas no han asegurado propiedades registradas directamente a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia matutina encabezada este miércoles 22 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Toluca, Estado de México, el funcionario explicó que sí existen cuentas bancarias congeladas, inmuebles intervenidos y otros activos relacionados con organizaciones criminales.

Sin embargo, precisó que ninguno de los bienes identificados hasta ahora aparece formalmente a nombre de Zambada García, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

¿México tiene propiedades aseguradas de “El Mayo” Zambada?

García Harfuch señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado acciones para afectar las estructuras económicas de distintos grupos delictivos.

“Se han asegurado una gran cantidad de cuentas y propiedades”, sostuvo el titular de la SSPC. Al ser cuestionado sobre activos registrados a nombre de “El Mayo”, respondió que no existe alguno identificado de manera directa.

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El secretario añadió que las investigaciones financieras sí han permitido localizar recursos, cuentas e inmuebles vinculados con organizaciones criminales y personas relacionadas con sus operaciones.

La UIF puede bloquear cuentas cuando identifica posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, el aseguramiento o decomiso definitivo de un bien requiere procedimientos ministeriales y judiciales.

EU ordenó decomiso por 15 mil millones de dólares

Zambada aceptó como parte de su declaración de culpabilidad una sentencia de decomiso monetario por 15 mil millones de dólares. Esa cantidad corresponde a los beneficios económicos que las autoridades estadounidenses atribuyen a sus décadas de operaciones criminales.

El decomiso monetario no significa necesariamente que Estados Unidos ya tenga localizados bienes por ese valor. La resolución permite a las autoridades buscar activos vinculados con el sentenciado para cubrir la cifra establecida por la corte.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que la Fiscalía General de la República analizará si México puede reclamar recursos o bienes relacionados con delitos cometidos dentro del país.

#MañaneraDelPueblo. El secretario @OHarfuch informa que hay una gran cantidad de cuentas y de bienes inmuebles incautados a todos los carteles por la UIF, pero no han detectado ninguna a nombre de Ismael Zambada. pic.twitter.com/eGk5criEfd — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 22, 2026

FGR analizará situación jurídica de Zambada

García Harfuch explicó que corresponde a la FGR revisar cualquier procedimiento relacionado con una eventual solicitud mexicana sobre Zambada.

“El Mayo” fue detenido el 25 de julio de 2024 después de aterrizar en Nuevo México y posteriormente fue trasladado al Distrito Este de Nueva York.

El capo se declaró culpable de encabezar una empresa criminal continua y participar en una conspiración bajo la legislación estadounidense contra la delincuencia organizada. El acuerdo establecía una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las autoridades mexicanas deberán determinar si existen activos dentro del territorio nacional que puedan relacionarse legalmente con Zambada o con integrantes de su estructura criminal. García Harfuch adelantó que la UIF podrá presentar un balance sobre el congelamiento de cuentas y las afectaciones económicas realizadas contra distintas organizaciones delictivas.

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