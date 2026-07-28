Despliegan operativo sorpresa en el Cereso de Ciudad del Carmen; revisan 89 estancias y 271 internos

Un total de 179 elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Ministerial y Policía de Custodia Penitenciaria fueron desplegados en un operativo de revisión efectuado durante la madrugada de este martes en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad del Carmen.

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El operativo inició a las 23:00 horas y se realizó conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la aplicación de los protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La revisión transcurrió sin incidentes, de acuerdo con la información oficial.

Durante la diligencia, las corporaciones inspeccionaron 89 estancias y revisaron a 271 personas privadas de la libertad, tanto sentenciadas como procesadas, además de las áreas de observación del penal.

Autoridades realizaron un operativo sorpresa en el Cereso de Ciudad del Carmen. / Por Esto!

Como resultado de la requisa, las autoridades identificaron diversas situaciones que derivaron en aseguramientos y en la aplicación de medidas correctivas inmediatas, las cuales fueron canalizadas conforme a los procedimientos institucionales. La Secretaría de Gobierno no detalló la cantidad ni el tipo de objetos asegurados.

La dependencia estatal informó que este tipo de operativos forma parte de las revisiones periódicas que se realizan con apoyo de instituciones estatales, corporaciones federales y fuerzas armadas para detectar artículos, artefactos y sustancias cuya posesión está prohibida dentro de los centros penitenciarios.

JGH