Clima en Yucatán este fin de semana: pronostican más calor y lluvias para el 1 y 2 de agosto

El primer fin de semana de agosto llegará con un ambiente predominantemente caluroso en Yucatán, aunque las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo la presencia de lluvias en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, se espera un incremento gradual en las temperaturas máximas, mientras que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Aunque no se prevé un temporal de lluvias generalizadas, las condiciones serán suficientes para generar chubascos aislados, especialmente durante las tardes, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los cambios en el estado del tiempo, sobre todo si realizará actividades al aire libre o viajes por carretera.

Aumentará el calor, pero persistirán las lluvias

Según el organismo meteorológico, la influencia de la onda tropical número 23 y, posteriormente, el establecimiento de una vaguada en combinación con la divergencia en niveles altos de la atmósfera, favorecerán lluvias aisladas y chubascos con actividad eléctrica en distintos puntos de la entidad.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las zonas oriente, centro, noreste y sur de Yucatán, donde podrían presentarse tormentas de corta duración acompañadas de descargas eléctricas.

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En cuanto al ambiente, durante todo el fin de semana predominarán condiciones de calurosas a extremadamente calurosas, con temperaturas elevadas durante el día y un ambiente cálido al amanecer, por lo que continuará el riesgo de golpes de calor si no se toman las precauciones necesarias.

Asimismo, los vientos serán del este-sureste durante gran parte del día, cambiando por la tarde al noreste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la zona costera, lo que podría generar oleaje moderado en el litoral.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, especialmente en las regiones donde se pronostican chubascos.