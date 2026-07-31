Esto pretenden construir en las dunas de Chuburná: torres con departamentos de hasta 8 mpd

El proyecto inmobiliario "Las Dunas", que actualmente permanece bajo revisión tras la colocación de sellos de clausura, contempla la construcción de un complejo turístico y habitacional de gran escala sobre un predio de 92,017.30 metros cuadrados en las dunas costeras de Chuburná Puerto, uno de los ecosistemas más importantes para la protección natural del litoral de Yucatán.

La obra ha cobrado relevancia en los últimos días luego de que habitantes y colectivos ambientalistas denunciaran el inicio de trabajos de preparación del terreno, situación que derivó en protestas y en la intervención de las autoridades ambientales.

¿Qué contempla el proyecto Las Dunas en Chuburná?

De acuerdo con la documentación del desarrollo, el complejo estará integrado por 138 departamentos distribuidos en 14 torres, divididas en dos etapas.

Noticia Destacada Colocan mantas de clausura a las obras del proyecto inmobiliario Las Dunas en Chuburná Puerto, Yucatán

La primera sección, denominada "Dunas Uno", considera ocho edificios de cinco niveles con 72 departamentos, mientras que "Dunas Dos" estará conformada por seis torres de seis niveles con un total de 66 unidades habitacionales. Además de los edificios, el proyecto incluye:

Locales comerciales.

Cafetería.

Cuatro albercas.

Estacionamientos.

Vialidades internas.

Áreas administrativas y de servicios.

Amenidades para residentes y visitantes.

Según la información comercial difundida por la empresa, los departamentos se ofertan con precios que inician alrededor de 8.5 millones de pesos.

Un proyecto en una zona de alta sensibilidad ambiental

Las dunas costeras cumplen una función fundamental para la costa yucateca al actuar como una barrera natural frente a huracanes, marejadas y la erosión provocada por el oleaje.

Especialistas han señalado que estos sistemas también ayudan a retener arena, proteger la vegetación costera y disminuir los efectos de fenómenos meteorológicos extremos sobre las comunidades cercanas.

Investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM han advertido en diversos estudios que las construcciones sobre sistemas dunares pueden modificar el movimiento natural de la arena, favorecer la erosión de las playas y aumentar la vulnerabilidad de la línea costera ante eventos hidrometeorológicos.

Ambientalistas piden revisar las autorizaciones

Integrantes del colectivo Salvemos Las Dunas sostienen que el inicio de los trabajos ocurrió sin una consulta previa con la comunidad y solicitaron la suspensión de las obras mientras se revisan las autorizaciones otorgadas al desarrollo.

Noticia Destacada Expansión inmobiliaria acelera la pérdida de dunas en la costa de Yucatán y su destrucción podría ser irrecuperable

Entre sus principales preocupaciones se encuentra la pérdida de vegetación característica de las dunas, considerada la primera línea de defensa natural para las poblaciones asentadas en la costa norte de Yucatán.

¿Quién impulsa el desarrollo?

El proyecto es promovido por Designia Desarrollos, empresa con sede en Mérida que ha participado en otros desarrollos inmobiliarios de gran escala en la entidad.

De acuerdo con información pública, el complejo cuenta con una Factibilidad Urbana Ambiental otorgada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán (durante la administración estatal anterior) además de permisos emitidos por el Ayuntamiento de Progreso en ese mismo periodo.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención durante el análisis del expediente es que, aunque el proyecto mantuvo prácticamente la misma dimensión, el monto de inversión reportado pasó de 120 millones de pesos en 2023 a 18 millones en 2024, mientras que el presupuesto destinado a medidas de mitigación ambiental permaneció en 200 mil pesos.

El proyecto permanece bajo revisión

Con los trabajos detenidos tras la clausura y sin una resolución definitiva sobre su futuro, Las Dunas se ha convertido en uno de los casos ambientales más relevantes de la costa yucateca.

El desarrollo mantiene abierto el debate sobre el crecimiento inmobiliario en zonas costeras y la conservación de ecosistemas considerados estratégicos para la protección del litoral frente a fenómenos naturales.