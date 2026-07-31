Pitahaya o pitaya: este es el nombre correcto de la fruta de temporada en Yucatán

Cada año, con la llegada del verano y las lluvias, la pitahaya vuelve a convertirse en una de las frutas más buscadas en los mercados de Yucatán. Sin embargo, una duda frecuente entre consumidores es si su nombre correcto es pitaya o pitahaya, ya que ambos términos suelen utilizarse como sinónimos.

La respuesta es que, aunque en el habla cotidiana ambas palabras son comunes, en términos botánicos y agrícolas la fruta que se cultiva y consume en Yucatán se conoce correctamente como pitahaya.

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¿Por qué se confunden la pitaya y la pitahaya?

La confusión surge porque ambas pertenecen a la familia de las cactáceas, pero no son la misma fruta.

La pitahaya suele consumirse mayormente en jugo / Especial

La pitaya corresponde a especies del género Stenocereus, que crecen en cactus columnares y predominan en regiones áridas del país, principalmente en estados como Oaxaca, Jalisco y Zacatecas.

En cambio, la pitahaya, conocida también internacionalmente como "fruta del dragón", pertenece a los géneros Hylocereus y Selenicereus. Se desarrolla en cactus trepadores y encuentra en el clima cálido y húmedo de la Península de Yucatán las condiciones ideales para su cultivo. (gob.mx)

¿Está mal decir "pitaya"?

En muchas regiones de México, incluido Yucatán, el nombre pitaya se utiliza de manera coloquial para referirse a la pitahaya.

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Sin embargo, instituciones del sector agroalimentario explican que ambos términos corresponden a frutos distintos desde el punto de vista científico, por lo que el nombre más preciso para la fruta de temporada que se comercializa en Yucatán es pitahaya.

Con su corta temporada de cosecha y su creciente popularidad por sus propiedades nutritivas, la pitahaya continúa consolidándose como uno de los frutos más representativos del verano en Yucatán, donde cada año miles de personas esperan su llegada para disfrutar de su sabor y frescura.