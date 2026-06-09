Joven abre puerta sin precaución y causa accidente con motociclistas en Ciudad del Carmen

Una pareja que se desplazaba en motocicleta resultó lesionada luego de verse involucrada en un accidente provocado por un joven que abrió de manera repentina la puerta de una camioneta estacionada en calles del fraccionamiento Mundo Maya.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Edzná, entre la calle Calakmul y la avenida Central, donde un hombre y una mujer circulaban a bordo de una motocicleta particular de la marca Italika, color blanco, con placas de circulación 09A5W4 del estado de Campeche, cuando se dirigían hacia su domicilio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al pasar junto a una camioneta GMC Acadia color dorado, con placas NGZ-066-A, un joven descendió de la unidad y abrió la puerta del lado del conductor sin tomar las debidas precauciones ni verificar si se aproximaban otros vehículos.

La maniobra inesperada provocó que los motociclistas impactaran directamente contra la puerta de la camioneta, perdiendo el control de la unidad y terminando tendidos sobre el pavimento.

Tras el fuerte golpe, el conductor de la motocicleta sufrió diversas contusiones en distintas partes del cuerpo, mientras que su acompañante resultó con lesiones de mayor consideración, entre ellas una posible fractura en uno de sus brazos y la pérdida de una pieza dental.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente trasladaron a la mujer a un hospital para una valoración médica especializada.

La motocicleta y la camioneta permanecieron en el sitio hasta la llegada de los peritos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Tras efectuar el peritaje, las autoridades establecieron que la responsabilidad del percance recayó en el conductor de la camioneta, debido a que abrió la puerta de manera imprudente e intempestiva, obstruyendo el paso de la motocicleta.

Finalmente, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y el pago de los gastos derivados de las lesiones sufridas por los motociclistas, evitando así que el caso fuera turnado ante las instancias legales correspondientes.

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JGH