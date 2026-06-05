No respetó el alto: camioneta de CFE provoca fuerte choque y causa caos vial en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de hoy viernes en calles de la colonia Fátima, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, no respetara una señal de alto obligatorio, provocando una fuerte colisión contra una camioneta particular.

Noticia Destacada Padres piden destitución de directora por presuntas anomalías en kínder de Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 35 con 62, donde una camioneta Chevrolet color rojo, con placas de circulación DHP 978 B del estado de Campeche, circulaba con dirección hacia la colonia San Agustín del Palmar y contaba con preferencia de paso.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a la intersección, el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado color blanco, con placas CN 9391 B del estado de Campeche, identificada como unidad utilizada por personal de la Comisión Federal de Electricidad, no respetó la señalización correspondiente y cruzó la vialidad sin tomar las debidas precauciones.

La maniobra derivó en un fuerte impacto contra el costado derecho de la camioneta particular, ocasionando daños de consideración en ambas unidades. Tras el choque, los vehículos quedaron atravesados sobre la vía pública, obstruyendo parcialmente la circulación y generando afectaciones al tránsito en la zona.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. Sin embargo, los daños materiales fueron cuantiosos y requirieron la presencia de agentes de Tránsito para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades.

Posteriormente, los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas aseguradoras, evitando así que el caso fuera turnado ante las instancias ministeriales.

Elementos de Tránsito efectuaron el peritaje correspondiente y supervisaron el retiro de las unidades para restablecer la circulación en el sector.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH