Camioneta invade vía preferencial y provoca fuerte choque en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente vial registrado en calles de la colonia Obrera dejó como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones temporales a la circulación, luego de que una camioneta particular invadiera parcialmente una vía preferencial y terminara impactando a un automóvil de compañía.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 55 y 84, donde la conductora de un automóvil Toyota Corolla color blanco, con placas DHP-710-B del estado de Campeche, propiedad de la empresa Diavaz, circulaba con preferencia de paso sobre la calle 55 en dirección hacia la avenida Periférica Norte.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y la posición final de las unidades involucradas, al llegar a la intersección con la calle 84, el vehículo fue impactado en el costado izquierdo por una camioneta Mazda CX-30 color blanco, con placas DGR-030-C del estado de Campeche.

Presuntamente, el conductor de la camioneta avanzó más de lo debido al intentar incorporarse a la calle 55, sacando excesivamente la parte frontal de la unidad e invadiendo el carril por donde transitaba el automóvil de compañía, lo que provocó el choque.

Tras el impacto, ambas unidades resultaron con daños de consideración. El Toyota presentó afectaciones en el costado izquierdo, mientras que la camioneta sufrió daños importantes en la parte frontal, generando pérdidas materiales valuadas en varios miles de pesos.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. Sin embargo, el percance ocasionó afectaciones al flujo vehicular en la zona y retrasos para los conductores involucrados mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras necesarias para restablecer la circulación. Posteriormente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños a través de sus respectivas compañías aseguradoras, evitando que el caso fuera turnado a instancias legales.

Una vez concluidos los trámites y retiradas las unidades, la circulación en el sector fue restablecida con normalidad.

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JGH