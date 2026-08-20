Campeche priorizará infraestructura y agro en presupuesto 2027

Para 2027 se pretende contar con un presupuesto que priorice la infraestructura y los proyectos de inversión pública productiva, con énfasis en el sector agropecuario, informó el titular de la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación (Safin), Jezrael Isaac Larracilla Pérez.

Señaló que el Plan Campeche será uno de los principales ejes para definir el destino de los recursos. También se contemplan caminos sacacosecha, carreteras y obras relacionadas con el agua.

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Explicó que la administración estatal espera los precriterios de política económica que se darán a conocer el 8 de septiembre. Con base en ese documento, la Safin podrá precisar las expectativas sobre participaciones federales y recursos del Ramo 33, y a partir de ello el Gobierno del Estado realizará gestiones para fortalecer la inversión pública.

La planeación presupuestal se mantendrá hasta la presentación del proyecto de presupuesto estatal, prevista para los días 17 y 18 de noviembre. El objetivo consiste en orientar los recursos hacia obras que generen beneficios directos para la población, entre ellas infraestructura carretera, caminos sacacosecha y proyectos productivos.

El sector agropecuario tendrá especial atención dentro de esta estrategia, en particular por los proyectos vinculados con el Plan Campeche. El funcionario también incluyó el tema del agua entre las áreas que pueden recibir inversión pública.

Sobre el turismo, Larracilla Pérez reconoció su importancia para Campeche, aunque consideró que la definición de proyectos corresponde principalmente a la Secretaría de Turismo, mientras que Finanzas concentrará sus esfuerzos en inversión pública productiva que pueda ejecutar directamente el Estado.

La definición final del presupuesto 2027 dependerá de los recursos disponibles y de las gestiones que se concreten en los próximos meses. Mientras llega la información federal, la administración estatal ya trabaja sobre una estimación de participaciones y recursos del Ramo 33.