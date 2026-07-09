Fuerte choque entre taxi y automóvil paraliza el Centro de Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada de este jueves en pleno Centro de Ciudad del Carmen, luego de que un automóvil particular y un taxi protagonizaran un fuerte choque en el cruce de las calles 31 y 30. A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración.

Noticia Destacada Madre viajó a Ciudad del Carmen por un empleo y terminó varada con su hijo de 4 años

De acuerdo con la posición final de las unidades y los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de un automóvil Mitsubishi Mirage, color blanco, con placas de circulación DFB-923-C del Estado de Campeche, circulaba sobre la calle 30. Al llegar al cruce con la calle 31 presuntamente intentó atravesar la intersección sin tomar las debidas precauciones, invadiendo la circulación preferencial.

Esta maniobra provocó que el vehículo fuera impactado en el costado derecho por un taxi Nissan Tsuru, colores blanco y rojo, con número económico 2723 y placas A-294-BED, afiliado al sindicato de taxistas, el cual transitaba con preferencia sobre la calle 31 con dirección a la base de taxis del Centro.

Tras el fuerte encontronazo, ambas unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad, bloqueando parcialmente la circulación y generando afectaciones al tránsito vehicular durante varios minutos, mientras automovilistas buscaban vías alternas para continuar su camino.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, determinar la mecánica del accidente y coordinar el retiro de los vehículos involucrados.

Finalmente, los conductores lograron llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras para cubrir los daños ocasionados, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales y con ello mayores complicaciones legales.

JGH