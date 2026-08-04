Cancelan hasta 12 vuelos de WestJet en Cancún por protesta sindical; decenas de pasajeros quedan en la incertidumbre

Una protesta de trabajadores de la aerolínea WestJet, vinculados al Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), afectó las operaciones programadas para este domingo 2, con siete vuelos cancelados y este lunes 3, cinco vuelos, de acuerdo con ASUR, dejando a decenas de pasajeros angustiados ante la falta de respuestas claras por parte de la aerolínea WestJet.

De acuerdo con información proporcionada por personal de mostrador de la aerolínea, se cancelaron cuatro vuelos desde Cancún hacia destinos canadienses como Toronto, Quebec y Calgary. Ante la exigencia de explicaciones, los empleados se limitaron a indicar a los usuarios que consultaran su correo electrónico, revisaran el estatus de su vuelo en la aplicación o buscaran otras opciones por su cuenta.

Estas respuestas provocaron momentos de tensión entre los afectados, como el señor Obidiah Burch, originario de Calgary, quien quedó varado junto con su familia a la espera de una solución: “No nos dan una respuesta. Estamos desesperados viendo el celular y la aplicación de la aerolínea, pero no hay vuelos. Estamos buscando otras opciones... No es justo, perdimos dinero y tiempo, y no nos ayudan”.

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POR ESTO! visitó la terminal 4 del aeropuerto internacional de Cancún donde la aerolínea WestJet tiene sus oficinas y mostradores. Alrededor del mediodía había varias decenas de pasajeros haciendo fila esperando ser atendidos, mientras veían como el tiempo de espera incrementaba, al llegar su turno de ser atendidos se llevan la sorpresa de que su vuelo había sido cancelado. Desesperados, los pasajeros no tuvieron más opción que resignarse a esperar en las inmediaciones del mostrador de la aerolínea en la T4.

“Debemos tomar un vuelo a Quebec a las 2:35pm, llegamos a tiempo, y nos llevamos la frustrante respuesta de que los vuelos han sido cancelados, y que supuestamente recibimos notificaciones por correos y mensajería, pero ya era muy tarde y no pudimos anticiparnos. Mis hijos están cansados porque desean volver a su casa, y junto con mi esposa estamos tratando de ver cómo nos vamos a Canadá”, mencionó el señor Mars Herve.

Se busca solución

WestJet y el sindicato CUPE llegaron a un acuerdo preliminar que pondrá fin a esta huelga. Son hasta 4,400 empleados que se sumaron al paro. Se exige que se paguen en su totalidad las horas trabajadas desde que inician su jornada hasta que acaben la misma, y dejar el injusto método de pago solo por el tiempo en que la aeronave esté en el aire. Hasta el momento no se han develado por parte de la aerolínea el contenido de dicho acuerdo.

Se desconoce si esta medida también afecta a los trabajadores de la aerolínea en México. Sin embargo, al tocar el tema con los empleados de mostradores mencionaron que no conocían mayor información que la que se les proporcionó, y que solo pueden auxiliar a los pasajeros a ubicarlos en otros vuelos en la medida de lo posible.