Aparatoso accidente frente a City Club deja daños materiales y una mujer con bebé en crisis nerviosa

La tarde de este domingo se registró un aparatoso accidente vial entre dos vehículos particulares en las inmediaciones de la colonia Petrolera, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, una mujer y un bebé con crisis nerviosa, así como afectaciones a la circulación vehicular.

El percance ocurrió sobre la avenida 31, entre las calles 58 y 60, justo frente a las instalaciones de City Club, donde ambas unidades involucradas terminaron bloqueando parcialmente la vialidad tras el fuerte impacto.

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De acuerdo con la información recabada en el sitio y la posición final de los vehículos, el conductor de un automóvil Hyundai, color azul, con placas de circulación DJB-664-C del estado de Campeche, avanzaba aparentemente con preferencia de circulación en dirección hacia la glorieta del Camarón.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 58, fue impactado en el costado lateral derecho por una camioneta Dodge Journey, color plata, con placas DHV-933-B del estado de Campeche, cuyo conductor presuntamente omitió realizar el alto correspondiente y cruzó la avenida sin tomar las debidas precauciones.

El percance ocurrió sobre la avenida 31 frente a City Club. / Por Esto.

El impacto provocó daños considerables en ambas unidades y generó momentos de tensión entre los ocupantes. Una mujer y un bebé que se encontraban en uno de los vehículos fueron auxiliados y descendidos de la unidad, luego de presentar una crisis nerviosa a consecuencia del accidente.

Al lugar arribaron peritos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, ajustadores y familiares de los involucrados acudieron al sitio.

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Finalmente, los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo económico para cubrir los daños ocasionados, luego de que trascendiera que ninguno de los dos vehículos contaba con un seguro vigente.

Una vez pactado el arreglo entre las partes, las unidades fueron orilladas para liberar la circulación vehicular y posteriormente retiradas del lugar, quedando el incidente únicamente en daños materiales y el susto de los ocupantes.

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