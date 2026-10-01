Destruyen en Campeche 58 kilos de droga y más de 3 mil pares de zapatos Nike apócrifos

Al menos 58.7 kilogramos de drogas, entre metanfetamina, marihuana, cocaína e incluso MDMA, conocida como éxtasis, así como 3 mil 709 pares de calzado apócrifo, fueron asegurados y destruidos en las inmediaciones de la 33a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa.

Noticia Destacada “Estamos hartos”: pagan por agua que no tienen en San Cayetano Campeche; cumple 15 días de desabasto

De acuerdo con información confirmada por la delegación de la Fiscalía General de la República, FGR, en Campeche, la mayoría de los artículos destruidos corresponde a un cargamento asegurado en 2024, donde se trasladaban 3 mil 709 pares de calzado apócrifo, presuntamente ligado a la marca Nike.

La encargada de la FGR en el estado, Margarita Galván Rodríguez, indicó que la destrucción de los calzados fue realizada a puertas cerradas ayer miércoles, a petición particular de la empresa afectada. Paralelamente, explicó que la decisión se debió a que el volumen del decomiso requería mayor espacio en el sitio.

En lo que respecta a las estimaciones, los poco más de 58 kilogramos de drogas equivalen a 11 mil 400 dosis de estupefacientes que no llegaron a ser comercializadas en el estado o que iban en tránsito hacia otras entidades, las cuales, refirieron, tienen como mercado a jóvenes y adultos de todas las edades.

En cuanto al desglose por drogas, por cocaína hubo 1.25 kilogramos, equivalentes a 10 mil dosis; por MDMA o éxtasis fueron 101 dosis; de metanfetamina se destruyeron 48 gramos, equivalentes a igual número de dosis, y una última sustancia identificada como «Clorobetex», con 180 dosis, entre otras más.

JGH