Río Bravo se desborda entre Ciudad Juárez y El Paso; cierran vialidades por inundaciones

El río Bravo se desbordó en un tramo de la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, después de las lluvias registradas en la región durante las últimas horas.

Desde la noche del miércoles 30 de septiembre, autoridades de Protección Civil de Ciudad Juárez emitieron una alerta preventiva ante el incremento del caudal, que alcanzó vialidades cercanas al cauce y provocó acumulaciones de agua en distintos puntos de la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantiene además una alerta por inundación para el río Grande en El Paso, donde este jueves todavía se prevén afectaciones por el nivel del agua.

¿Qué vialidades están cerradas por el desbordamiento del río Bravo?

La Coordinación General de Seguridad Vial reportó cierres y restricciones en zonas próximas al río.

Entre los puntos afectados se encuentran el bulevar Juan Pablo II y Versalles, con cierre en sentido de oriente a poniente, así como la avenida Rafael Pérez Serna, donde se habilitó únicamente un carril para continuar hacia el poniente.

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También fue cerrado un tramo del bulevar Bernardo Norzagaray, desde la calle Cloro hasta Arroyo de las Víboras.

En el cruce de avenida Del Charro y Juan Pablo II también se registraron anegaciones debido a que el alto nivel del río invirtió el flujo de un conducto pluvial.

¿Por qué aumentó el nivel del río Bravo?

La crecida está relacionada con el volumen de agua proveniente de zonas de Nuevo México, donde también se registraron fuertes precipitaciones e inundaciones durante los últimos días.

El NWS reportó desde el 30 de septiembre condiciones de desbordamiento en distintos tramos del río Grande al norte de El Paso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el caudal podría alcanzar aproximadamente 130 metros cúbicos por segundo.

Las autoridades prevén que el nivel comience a disminuir durante la noche de este jueves y continúe con un descenso gradual en los próximos días.

Protección Civil pide evitar zonas inundadas

Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo para restringir el paso en zonas de riesgo y evitar que el agua alcance sectores habitacionales.

Protección Civil también trabaja en el cierre de compuertas de descarga pluvial hacia el río para reducir la entrada de agua a colonias cercanas.

El NWS pidió a automovilistas no intentar atravesar calles inundadas ni evadir barricadas, debido al riesgo de que la corriente arrastre los vehículos.

La población debe mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar las áreas próximas al cauce y reportar cualquier emergencia al 911.

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