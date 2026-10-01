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Campeche / Sucesos

Choque frente al Hospital General provoca tráfico durante una hora en Ciudad del Carmen

Un choque entre una camioneta y un automóvil frente al Hospital General de Campeche dejó daños materiales y provocó tráfico intenso durante una hora, sin personas lesionadas.

Por Israel Lozano

1 de oct de 2026

1 min

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Un percance vial sobre la avenida 56 generó un fuerte tráfico en la colonia Petrolera.
Un percance vial sobre la avenida 56 generó un fuerte tráfico en la colonia Petrolera. / Israel Lozano

Un percance vial registrado frente al Hospital General, en la colonia Petrolera, dejó como saldo daños materiales menores y afectaciones a la circulación durante cerca de una hora, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

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El accidente ocurrió sobre la avenida 56, a la altura de la privada del ISSSTE, donde un hombre circulaba a bordo de una camioneta particular de color rojo, de modelo antiguo y con placas de circulación CP-0524-B del estado de Campeche, con dirección hacia la glorieta del Camarón.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la camioneta avanzaba sobre la vía cuando la conductora de un automóvil Nissan de color blanco, con matrículas DHL-197-B del mismo estado, intentó reincorporarse a la circulación.

Durante la maniobra, el automóvil terminó impactando contra el costado derecho de la camioneta, provocando daños materiales de consideración menor en ambas unidades.

Tras el accidente, no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia, debido a que ninguno de los conductores presentó lesiones. Sin embargo, las unidades permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes, generando congestionamiento vehicular en este importante punto de la ciudad.

Finalmente, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños mediante la cobertura del seguro del automóvil, por lo que no fue necesario trasladar el caso ante las autoridades correspondientes.

El tráfico en la zona se mantuvo intenso durante aproximadamente una hora, hasta que las unidades fueron retiradas y la circulación comenzó a normalizarse.

JGH

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