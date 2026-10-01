Fiscalía de Campeche investiga si asalto a gasolinera está relacionado con hombre baleado en hospital

La Fiscalía General del Estado de Campeche será el organismo encargado de verificar si el robo con violencia registrado en una gasolinera de la carretera federal, a la altura del puente de China, tiene alguna relación con el incidente posterior ocurrido en el Hospital General de Especialidades, informó Alejandro Josafat García Villalpando, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Noticia Destacada Choque frente al Hospital General provoca tráfico durante una hora en Ciudad del Carmen

El funcionario explicó que ambos acontecimientos dejaron datos que ya fueron entregados a la autoridad ministerial, pero hasta el momento no existe una confirmación sobre algún vínculo. La Fiscalía deberá revisar las evidencias, testimonios y demás información obtenida por los elementos de seguridad para establecer si se trata de los mismos hechos o de acontecimientos distintos.

El primer caso correspondió a un robo con violencia en una gasolinera ubicada sobre la carretera federal, donde un vehículo Nissan llegó al establecimiento y un hombre amagó a un trabajador para apoderarse de dinero en efectivo. García Villalpando señaló que el reporte recibido mediante el número 911 estableció que el responsable portaba un arma, pero no realizó detonaciones durante el hecho.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio y dieron parte a la Fiscalía General del Estado. Los encargados de la gasolinera acudieron ante la autoridad ministerial para presentar la denuncia correspondiente, mientras que el despachador rindió su testimonio sobre lo ocurrido. La información recabada quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones.

El delincuente amagó al despachador de la gasolinera para arrebatarle el dinero en efectivo de las ventas.

García Villalpando también descartó que haya resultado lesionado por arma de fuego el despachador de la gasolinera. Precisó que no existe registro de detonaciones durante el asalto ni de un trabajador herido por disparos. La información oficial establece que el empleado fue amagado por el responsable para obtener el dinero en efectivo.

Posteriormente, personal de la Policía Estatal que se encontraba en el Hospital General de Especialidades por una diligencia relacionada con una persona puesta a disposición por un arma de fuego fue alertado por un guardia sobre la llegada de personas alteradas. Al entrevistarlas, los agentes detectaron que uno de los hombres presentaba una lesión en una pierna.

El hombre lesionado recibió atención médica de urgencia, mientras que otras dos personas fueron remitidas por una falta administrativa contemplada en la Ley de Cultura Cívica. El vehículo en el que se trasladaban fue llevado al corralón para su resguardo. Los datos obtenidos durante esta intervención fueron compartidos con la Fiscalía para que determine si existe alguna conexión con el robo de la gasolinera.

Noticia Destacada Campeche: Hombre pierde la vida mientras viajaba en el Ko'ox

El subsecretario de Operación Policial señaló que la SPSC no puede afirmar que ambos acontecimientos estén relacionados. Explicó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía realizar las investigaciones necesarias para establecer si alguno de los involucrados en el incidente del Hospital General de Especialidades tiene relación con el robo ocurrido en la carretera federal.

Entre los elementos que deberá revisar la autoridad ministerial se encuentra la posibilidad de que la víctima del robo reconozca a alguna de las personas relacionadas con el segundo incidente. También deberá analizarse la información obtenida sobre el vehículo que quedó bajo resguardo y los demás datos recopilados por los policías durante la intervención.

JGH