Pescador desaparecido en Campeche improvisó una vela para sobrevivir en el mar; Marina revela cómo llegó a Celestún

Una falla mecánica, dos días varado en el mar y una vela improvisada con una lona marcaron la experiencia de un pescador de Lerma, Campeche, quien logró llegar hasta las costas de Celestún, Yucatán, después de permanecer desaparecido desde el pasado 5 de octubre. La Secretaría de Marina reveló nuevos detalles sobre lo ocurrido con el tripulante de la embarcación El Chino, quien fue localizado con vida, aunque presentaba signos de deshidratación.

Noticia Destacada ¡Apareció con vida! Localizan en Yucatán a Isidro Tun Cetina, pescador desaparecido en Campeche

El hombre de mar había salido a realizar sus actividades de pesca desde Lerma, en la capital campechana, pero cuando intentó regresar a puerto, el motor de su embarcación dejó de funcionar, lo que le impidió continuar su trayecto. Sin posibilidad de avanzar y sin encontrar otras embarcaciones que pudieran auxiliarlo, permaneció fondeado durante aproximadamente dos días, mientras esperaba una oportunidad para salir de aquella situación.

¿Cómo logró llegar a Celestún el pescador desaparecido en Campeche?

Ante la falta de ayuda y con el motor fuera de servicio, el pescador decidió utilizar los materiales que tenía a su alcance para intentar desplazarse. Con una lona improvisó una vela, aprovechando el viento para mover su embarcación, aunque las condiciones meteorológicas terminaron llevándolo hacia aguas de Yucatán, lejos del puerto campechano al que pretendía regresar.

De acuerdo con el relato que proporcionó a las autoridades navales, las condiciones del tiempo desplazaron la embarcación hasta las inmediaciones de Celestún, donde finalmente recaló cerca de un hotel de la zona. La Marina precisó que el pescador llegó a un punto ubicado aproximadamente a cinco kilómetros de la costa de esta localidad yucateca.

Pescador de Lerma fue localizado con signos de deshidratación

Tras su localización, personal de la Capitanía de Puerto de Celestún le proporcionó alimentos y solicitó la intervención de los servicios de salud para conocer su estado físico, debido al tiempo que había permanecido en el mar y las condiciones en las que consiguió llegar a tierra.

Durante la valoración, los paramédicos detectaron signos de deshidratación, por lo que recomendaron su traslado a un centro de salud para recibir atención y estabilizarlo. Una ambulancia acudió al lugar para brindarle asistencia especializada, aunque hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre su evolución médica.

La Capitanía de Puerto también estableció comunicación con la Séptima Zona Naval, cuyos elementos participaban en las labores de búsqueda del tripulante desaparecido desde su salida de Lerma. Su localización permitió esclarecer qué había ocurrido durante los días en que familiares y compañeros pescadores desconocían su paradero.

Noticia Destacada Buscan a Isidro Tun Zetina en Campeche; desapareció tras salir a pescar desde Kila, Lerma

El caso de la embarcación El Chino concluyó con la localización con vida de su tripulante, luego de que una avería mecánica lo dejara sin posibilidad de regresar por sus propios medios a Campeche. La lona convertida en vela fue su alternativa para intentar salir de la emergencia, hasta que las condiciones del viento y el mar lo llevaron a las costas de Yucatán.

JGH