La SSP tiene dos detenidos por los sucesos que se registraron en Montes de Amé

Tras los hechos que se registraron en la colonia Montes de Amé, en Mérida, donde se suscitó un intento de homicidio, dando como resultado una persona herida por disparo de arma de fuego, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ha dado a conocer que ya tiene a dos presuntos responsables detenidos.

En el mismo comunicado emitido por las autoridades, también mencionó que se logró el aseguramiento de un automóvil y una motocicleta, los cuales se encuentran vinculados en el caso.

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Sin embargo, se ha informado que por el momento la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), todavía están haciendo las investigaciones correspondientes.

“La información se encuentra en proceso de integración, por lo que no es posible brindar mayores detalles en este momento”, mencionó la dependencia en su comunicado.

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Finalmente, la SSP reafirmó su compromiso con la población, asegurando que no van a permitir la impunidad en la entidad.

DOS DETENIDOS POR LOS HECHOS REGISTRADOS EN MONTES DE AMÉ



Derivado de los hechos registrados en la colonia Montes de Amé, en Mérida, relacionados con un intento de homicidio en el que una persona resultó lesionada por arma de fuego, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)… pic.twitter.com/GaWs8X7x69 — SSP Yucatán (@sspyuc) October 2, 2026

“Quienes vengan a Yucatán a cometer delitos serán investigados y localizados para ponerlos a disposición de la autoridad competente”

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