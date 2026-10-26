Madre y su bebé caen en alcantarilla dañada en la colonia Fidel Velázquez de Campeche

Una madre y su hija, una bebé que llevaba en brazos, resultaron afectadas tras caer en una alcantarilla en mal estado en la colonia Fidel Velázquez, donde vecinos de la zona intervinieron para auxiliarlas.

Noticia Destacada Anuncian reparación de la Catedral de Campeche y San Juan de Dios tras daños provocados por rayos

El hecho ocurrió cuando la familia caminaba en el andador Tabasco, entre la calle Chiapas, donde al llegar a la estructura en mal estado su peso hizo que se rompiera. La pierna izquierda de la mujer quedó atrapada en la estructura, por lo que los vecinos rompieron parte del alcantarillado para liberarla y ponerla a salvo junto con la menor.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal; sin embargo, ante la demora de los cuerpos médicos, los agentes trasladaron a la madre y a la bebé en una patrulla al hospital Manuel Campos para que recibieran atención médica.

JGH