Liberan a dos hombres tras conflicto de tierras en Hopelchén; acuerdan pago de 195 mil pesos

Como acuerdo principal para dejarlo libre, los ejidos de Xmejía e Xkanhá, que se unieron en asamblea, obligaron al ciudadano Juan Carlos Martínez Contreras, originario del estado de Tabasco, quien se ostenta como abogado y representante legal de pobladores de Nuevo Chanyaxché, a firmar y a comprometerse a cancelar el proyecto de invasión de tierras del antiguo ejido de Chanyaxché y Nuevo Chanyaxché.

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Luego de que esa persona fuera retenida el domingo junto con Cristino González Anchevida, originario de la comunidad de Ukum, quien es el juez de conciliación del Poder Judicial del Estado de Campeche en ese poblado y quien también está entre el grupo de invasores, los integrantes de los ejidos de Xkanhá e Xmejía se reunieron luego de que sus linderos y colindancias fueran invadidos desde hace semanas por personas no integrantes del ejido de Nuevo Chanyaxché.

Entre los acuerdos, el ciudadano Juan Carlos Martínez Contreras también se comprometió a no seguir generando conflictos agrarios en Nuevo Chanyaxché; en caso contrario, se les turnará a las autoridades correspondientes para exigir que se les aplique todo el peso de la ley.

Otro acuerdo fue que los retenidos se comprometieron a pagar todos los gastos generados por este conflicto a favor de los ejidos Xkanhá e Xmejía. Ambos aceptaron pagar la cantidad de 195 mil pesos, monto que deberá cubrir el señor Cristino González Anchevida por acuerdo entre ambos; de no hacerlo, se procederá penalmente contra ellos.

La reunión se realizó en la comunidad de Xkanhá y estuvieron presentes Antonio Barrera Cal y Hugo Chel Pantí, comisarios ejidales de Xkanhá e Xmejía, quienes estuvieron con sus respectivas directivas y con los presidentes del Consejo de Vigilancia, respectivamente.

El enfrentamiento derivó de la invasión de linderos y colindancias por parte de personas ajenas a la comunidad. / Especial

El cuarto y último acuerdo es que los retenidos no tomarán represalias contra las autoridades ni contra los ejidos de Xmejía e Xkanhá, además de respetar las colindancias de ambos ejidos y no seguir generando conflictos agrarios.

Todos esos acuerdos se plasmaron en lo que se denominó Acta de Asamblea de Acuerdos de Colindancias, Respeto de Linderos y Posesión Ejidal de los Ejidos de Xkanhá e Xmejía.

Se destaca que en esa acta de acuerdos se señala que la invasión de los linderos de ambos ejidos es ocasionada por ciudadanos no integrantes de Nuevo Chanyaxché, derivado del movimiento encabezado por la presidenta del comisariado ejidal de esa localidad, Lilia Cansino Báez, y el ciudadano Juan Carlos Martínez Contreras.

El abogado tabasqueño firmó el compromiso de frenar disputas territoriales bajo advertencia de acciones legales. / Especial

Derivado de esas invasiones, se invitó formal y pacíficamente a la comisaria ejidal Lilia Cansino Báez a presentarse a dos asambleas en el ejido de Xkanhá para dialogar y poner solución a ese conflicto agrario, llamado que rechazó.

Por lo que este domingo 25 de los corrientes, ejidatarios de Xkanhá e Xmejía acudieron de manera pacífica al ejido Nuevo Chanyaxché para invitarlos a dialogar por tercera vez. Sin embargo, hubo una respuesta negativa, pues aunque Martínez Contreras aceptó, los integrantes de ese poblado reaccionaron con violencia y con machetes amenazaron y agredieron a los ejidatarios.

Tras la bronca, una persona de nombre Enrique Cansino, del mismo ejido de Nuevo Chanyaxché, fue lesionada por sus propios compañeros de poblado con heridas en los dedos de una mano.

Ante ello, el abogado Juan Carlos Martínez Contreras y Cristino González Anchevida fueron llevados a Xkanhá para aclarar la situación agraria. A ninguno se le privó de su libertad ni se le hizo daño físico; se les dio trato digno y humanitario, y se les proporcionaron alimentos.

Después de varias horas se llegaron a los acuerdos antes mencionados y se firmó el acta correspondiente, dejándolos retirar alrededor de las 2 de la mañana de este lunes.

JGH