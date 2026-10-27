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Otra estudiante desaparece en Campeche: buscan a adolescente de 16 años

Dos estudiantes de 14 y 16 años fueron reportadas como desaparecidas en Campeche tras salir hacia sus escuelas. La FGECAM pide apoyo a la ciudadanía para su pronta localización.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

2 min

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Autoridades de Campeche activaron la búsqueda de dos adolescentes reportadas como desaparecidas en la capital.
Autoridades de Campeche activaron la búsqueda de dos adolescentes reportadas como desaparecidas en la capital. / Especial

Dos adolescentes de catorce y dieciséis años, estudiantes de secundaria y preparatoria, fueron reportadas como desaparecidas en la capital campechana. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlas.

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La preocupación por la desaparición de menores de edad vuelve a hacerse presente en San Francisco de Campeche, luego de que se difundieran las fichas de búsqueda de dos estudiantes. Se trata de una alumna de secundaria, de catorce años, y otra de preparatoria, de dieciséis, cuyos casos han generado un llamado urgente a la población para aportar información sobre su paradero.

El caso más reciente corresponde a Betsi Alejandra Cardona Centeno, de dieciséis años, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número cero dos, quien fue vista por última vez el lunes veintiséis de octubre, alrededor de las seis cuarenta y cinco de la mañana, cuando salió de su domicilio en la ampliación Bellavista. Al momento de su desaparición, la adolescente vestía el uniforme de su institución educativa.

Betsi Alejandra Cardona Centeno, de 16 años, es alumna del CETMAR número 02.
Betsi Alejandra Cardona Centeno, de 16 años, es alumna del CETMAR número 02. / Especial

La búsqueda de Betsi Alejandra se suma al reporte de Gizell Guadalupe Arroyo Manzanilla, de catorce años, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número veintiocho, quien también fue vista por última vez el lunes veintiséis de octubre. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Campeche, Gizell Guadalupe salió de su vivienda en la colonia Tomás Aznar alrededor de las seis cincuenta de la mañana con rumbo a la escuela y no regresó a casa. Llevaba puesta una camisa beige, falda de cuadros verdes, calcetas blancas, zapatos negros y una mochila negra. Como señas particulares, presenta una cicatriz circular debajo del pómulo derecho y un lunar en el izquierdo.

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Ambos reportes tienen en común que corresponden a menores de edad vistas por última vez durante la mañana del veintiséis de octubre al salir de sus viviendas con uniforme escolar. Sin embargo, las autoridades no han confirmado relación entre ambos hechos, por lo que se investigan como búsquedas independientes.

La Fiscalía puso a disposición el teléfono 981 81 1 94 00 para recibir cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

JGH

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