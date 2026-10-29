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Campeche / Sucesos

Alertan por sujeto con presunta arma de fuego en Flor de Limón, Campeche

Cámaras captaron a un hombre que presuntamente sacó un objeto similar a un arma de fuego en un expendio de Flor de Limón, Campeche; el video fue difundido para alertar a vecinos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de oct de 2026

1 min

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Un sujeto fue grabado por cámaras de seguridad en el fraccionamiento Flor de Limón.
Un sujeto fue grabado por cámaras de seguridad en el fraccionamiento Flor de Limón. / Especial

En el fraccionamiento Flor de Limón, un sujeto fue captado por cámaras de vigilancia cuando presuntamente sacó de su mochila un objeto con características de arma de fuego, durante su visita a un expendio de cerveza, donde simuló comprar cigarros y chicles.

Un joven de 24 años fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

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Trascendió que el hombre sacó el objeto de su mochila y lo escondió entre su sudadera; sin embargo, al llegar otro cliente, se puso nervioso y se retiró del establecimiento.

Ante lo ocurrido, el denunciante difundió el video para alertar a los comerciantes y vecinos de la zona sobre la presencia del sospechoso.

Tras la divulgación de estas imágenes, los residentes solicitaron una mayor vigilancia policial en las calles del sector para prevenir cualquier situación delictiva.

JGH

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