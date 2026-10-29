Tren Maya abre vacantes en Yucatán y el Sureste para operadores de transporte intermodal; estos son los requisitos y cómo postularse

La empresa Tren Maya S.A. de C.V. abrió una convocatoria para contratar operadores de transporte intermodal, con oportunidades laborales en estaciones de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y otros puntos de la región sureste del país.

Las personas interesadas en obtener una de estas vacantes deberán cumplir con los requisitos de escolaridad, experiencia laboral y documentación establecidos por la empresa. El proceso de reclutamiento contempla la revisión del currículum, entrevistas y una evaluación médica.

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¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Tren Maya?

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones para participar en el proceso de selección:

Ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos.

Contar con bachillerato, preparatoria o estudios de técnico superior universitario.

Acreditar al menos un año de experiencia como conductor de transporte.

Tener licencia federal tipo A o tipo F vigente.

Ser originarios de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco o Chiapas.

No contar con una sentencia firme por la comisión de algún delito.

No estar registrados como deudores alimentarios morosos.

No encontrarse inhabilitados para el servicio público ni tener impedimentos legales.

Contar con un certificado que acredite el último grado de estudios.

Comprometerse a cumplir las normas, disposiciones y reglamentos de Tren Maya S.A. de C.V.

¿En qué estaciones del Tren Maya hay vacantes?

Las personas seleccionadas podrán ser asignadas a alguno de los centros de trabajo incluidos en la convocatoria, distribuidos en cuatro estados:

Yucatán: estaciones Mérida, Valladolid, Chichén Itzá e Izamal.

estaciones Mérida, Valladolid, Chichén Itzá e Izamal. Quintana Roo: estaciones Cancún, Playa del Carmen, Bacalar, Tulum, Tulum Aeropuerto y Chetumal.

estaciones Cancún, Playa del Carmen, Bacalar, Tulum, Tulum Aeropuerto y Chetumal. Campeche: estaciones Escárcega, Calakmul y Edzná.

estaciones Escárcega, Calakmul y Edzná. Chiapas y Tabasco: estaciones Palenque y Tenosique, respectivamente.

La convocatoria no detalla el número de plazas disponibles ni el salario correspondiente a la vacante.

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¿Cómo enviar el currículum para la vacante del Tren Maya?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae actualizado y el comprobante de su último grado de estudios en formato PDF a los siguientes correos electrónicos:

Correo principal: reclutamiento@trenmaya.gob.mx

reclutamiento@trenmaya.gob.mx Con copia a: coordgralrh.tm@trenmaya.gob.mx

En el asunto del correo se debe escribir: Operador de transporte intermodal.

El archivo deberá nombrarse con el nombre completo del aspirante en mayúsculas. La recepción de documentos se realizará de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

La fecha límite para enviar la postulación es el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué documentos solicitan para la contratación?

Además del currículum y el comprobante de estudios requeridos para la postulación inicial, las personas que avancen en el proceso deberán presentar documentación física y digital para validar sus datos y el cumplimiento de los requisitos.

Entre los documentos contemplados en la convocatoria se encuentran: