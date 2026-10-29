Habilitarán módulos del Ministerio Público en Campeche por Día de Muertos 2026; ¿dónde y en qué horario estarán?

Con motivo de las festividades de los Fieles Difuntos, la Fiscalía General del Estado de Campeche instalará módulos de la Agencia del Ministerio Público Itinerante del 31 de octubre al 2 de noviembre, con el objetivo de coadyuvar en las labores de seguridad y vigilancia, así como brindar atención a la ciudadanía durante estas fechas.

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De acuerdo con la información oficial, los módulos estarán disponibles en dos puntos de la ciudad de Campeche, principalmente en zonas donde se espera la presencia de personas que acudirán a realizar compras y visitar los cementerios por las celebraciones de Día de Muertos.

¿Dónde estarán los módulos del Ministerio Público Itinerante en Campeche?

El objetivo es apoyar las labores de seguridad y vigilancia durante las festividades.

Los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, la Agencia del Ministerio Público Itinerante estará instalada en las inmediaciones del mercado principal Pedro Sainz de Baranda, en la capital campechana.

Posteriormente, el lunes 2 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, el módulo se ubicará frente al Panteón de Santa Lucía, uno de los cementerios de la ciudad.

¿Cuál será el horario de atención?

La FGECAM informó que los módulos funcionarán de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde durante los tres días, con la finalidad de brindar atención oportuna a la población.

Asimismo, las oficinas centrales de la Fiscalía, las fiscalías y los destacamentos de la Agencia Estatal de Investigaciones en Campeche continuarán laborando de manera habitual, para garantizar la atención a la ciudadanía durante las festividades.

JGH