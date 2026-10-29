INE rinde un minuto de silencio para Cuauhtémoc Cárdenas.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) celebrada este jueves 29 de octubre de 2026, las y los consejeros electorales, junto con los representantes de las distintas fuerzas políticas, guardaron un minuto de silencio en memoria del líder histórico, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El homenaje póstumo se llevó a cabo un día después de darse a conocer el fallecimiento del reconocido político mexicano a los 92 años de edad. En el pleno del máximo órgano electoral, las autoridades reconocieron el legado del político en el fortalecimiento institucional del país, destacando su visión republicana en las elecciones de 1988.

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Partidos políticos se suman al homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

En el comunicado oficial emitido por el Instituto Nacional Electoral (comunicado número 468), el organismo destaca puntos clave sobre el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El INE define al ingeniero Cárdenas como una figura clave en la construcción del sistema electoral autónomo y moderno en México.

#BoletínINE 📄 | Rinde INE homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. Los detalles de la información en el enlace. 👇 🔗 https://t.co/v9R5dTBR56 https://t.co/9wOzb7MVK6 — @INEMexico (@INEMexico) October 29, 2026

Se formalizó el acto póstumo realizado por el pleno del Consejo General, donde autoridades electorales y representantes del PRI, Morena, PT, PVEM y demás fuerzas políticas rindieron homenaje a quien también fue fundador del PRD y primer Jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México.

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