Lula da Silva lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su lucha por una América Latina soberana

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrido el miércoles 28 de octubre de 2026, y destacó su trayectoria política, así como su participación en los movimientos progresistas de América Latina y el Caribe.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario brasileño recordó la relación que mantuvo con el ingeniero Cárdenas, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional y sus propuestas orientadas a la igualdad social.

Lula señaló que el exgobernador de Michoacán, quien falleció a los 92 años, contribuyó a abrir espacios para nuevas generaciones de dirigentes políticos en México y la región.

Lula da Silva recuerda su amistad con Cuauhtémoc Cárdenas

En su mensaje, el presidente brasileño recordó los encuentros que sostuvo con el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y las causas políticas que compartieron durante sus respectivas trayectorias.

"Tuve, en muchas oportunidades, la felicidad de dialogar con Cuauhtémoc, de luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre", expresó.

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El mandatario destacó que ambos coincidieron en la defensa de una región con mayor soberanía y mejores condiciones sociales para sus habitantes.

También consideró que las causas impulsadas por Cárdenas seguirán presentes entre quienes promueven cambios políticos y sociales en América Latina.

Presidente de Brasil reconoce legado de Cárdenas y menciona a Sheinbaum

Lula da Silva señaló que Cuauhtémoc Cárdenas fue una referencia para los movimientos progresistas latinoamericanos y reconoció su influencia en generaciones posteriores de dirigentes.

En ese contexto, también elogió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y vinculó parte de su trayectoria política con las transformaciones que impulsó Cárdenas.

El mandatario brasileño destacó especialmente la lucha del ingeniero por la soberanía y la igualdad social, principios que identificó como parte de su legado regional.

Lula envía condolencias a Lázaro Cárdenas Batel y su familia

En la parte final de su publicación, el presidente de Brasil expresó sus condolencias a los familiares del dirigente mexicano, particularmente a su hijo Lázaro Cárdenas Batel, a quien se refirió como su amigo.

O México perdeu ontem um de seus mais importantes líderes políticos, Cuauhtémoc Cárdenas. Referência para o campo progressista na América Latina e Caribe, ele desempenhou um papel fundamental na luta pela soberania e na promoção de políticas voltadas à igualdade social. Em seus 92 anos de vida, ajudou a abrir caminho para uma geração de líderes que hoje dão suporte ao excelente governo que Claudia Sheinbaum vem realizando. Tive, em muitas oportunidades, a felicidade de dialogar com Cuauhtémoc, de lutar ao seu lado por uma América Latina desenvolvida, justa e livre. Uma região soberana que mexicanos, brasileiros e demais povos irmãos estão ajudando a construir. A todos os seus familiares – em especial ao seu filho, o meu amigo Lázaro – quero expressar os meus profundos sentimentos, com a certeza de que as lutas de Cuauhtémoc continuarão inspirando todos aqueles que sonham com um futuro melhor e mais justo. — Lula (@LulaOficial) October 29, 2026

Lula manifestó su pesar por la muerte del excandidato presidencial y expresó su confianza en que las causas que defendió continuarán como referencia para futuras generaciones.

El pronunciamiento de Lula da Silva se suma a las reacciones de dirigentes nacionales e internacionales que reconocieron la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas, figura vinculada con la transición democrática de México y los movimientos políticos de izquierda en América Latina.

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