Intentan extorsionar a tres jóvenes en el Centro de Campeche; llamadas tenían lada de Cancún

Tres jóvenes fueron víctimas de un intento de extorsión telefónica mientras se encontraban en la zona centro de la ciudad, donde recibieron llamadas en las que les exigían dinero y que, según reportaron, provenían de una lada de Cancún, Quintana Roo.

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Los hechos ocurrieron en el parque principal, ubicado sobre la calle 8, entre las calles 10 y 12.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Estatal, agentes turísticos y personal de Zazil para asistir a las víctimas.

De las tres afectadas, únicamente una acudió a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente, mientras que las otras dos no realizaron el trámite.

JGH