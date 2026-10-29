Cateo en Chetumal termina con una persona escoltada y un choque

Lo que comenzó como una diligencia ministerial en una vivienda de la zona terminó por convertirse en un episodio de alto impacto visual sobre la avenida Benito Juárez, entre las calles Juan José Siordia y Presa de la Angostura.

Elementos de la Guardia Nacional, agentes ministeriales y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un amplio dispositivo que culminó con la salida de una persona escoltada y con el rostro cubierto por una toalla, mientras en la misma vía ocurría un percance vial que involucró a una camioneta de mensajería.

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Según el relato de quienes observaron los hechos, el movimiento de unidades oficiales se produjo de manera simultánea sobre la arteria, lo que cambió por completo el ritmo habitual de la zona.

Los agentes acordonaron el frente del domicilio intervenido y dispusieron un perímetro de seguridad para impedir el paso de curiosos y vehículos, mientras al interior del inmueble se llevaba a cabo el cateo.

En medio de esa movilización, una camioneta de la empresa DHL que transitaba por el sitio chocó contra la parte posterior de otro vehículo y resultó con daños en la parte frontal. Por las primeras versiones, el conductor no tenía relación con la diligencia y se encontraba solo de paso cuando ocurrió el impacto.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo del cateo, los posibles objetos asegurados / Fernando Baeza

La imagen que más llamó la atención de los presentes fue la de la persona retirada del lugar con una toalla sobre el rostro, una forma de cubrir la identidad que es común cuando se traslada a alguien detenido o presentado ante una autoridad.

Sin embargo, hasta el momento no hay un informe que confirme su situación jurídica, el delito que se le imputa ni si existía una orden de aprehensión en su contra.

Un cateo es una diligencia que requiere autorización judicial y que busca localizar objetos, indicios o personas vinculadas con una investigación.

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En este caso, las corporaciones no han informado qué se buscaba en la vivienda ni si fueron asegurados armas, droga, dinero o documentos. Por ello, el motivo del operativo y el alcance de lo encontrado continúan sin esclarecerse.

La presencia simultánea de fuerzas federales, estatales y ministeriales dio cuenta de la magnitud del despliegue, que además alteró la circulación en el tramo. Conductores que pasaban por la zona tuvieron que detenerse o tomar vías alternas, mientras vecinos se asomaban desde sus domicilios para observar lo que ocurría. Hasta ahora no existe registro oficial de disparos ni de enfrentamientos durante la intervención.