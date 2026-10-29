Mérida reordenará el comercio en el Centro Histórico y retirará conexiones eléctricas irregulares

El Ayuntamiento mantiene acciones de reordenamiento del comercio en la vía pública en el Centro Histórico además de avanzar en la remodelación del área de pescados y mariscos del mercado Lucas de Gálvez.

Alfonso Lozano Poveda, director de Mercados, informó que durante la temporada de fin de año se otorgarán aproximadamente 30 permisos temporales para la venta de flores de cempasúchil y, posteriormente, de nochebuenas, árboles navideños y luces decorativas.

Las autoridades han visitado a 190 vendedores, de los cuales 45 ya regularizaron su situación, lo que representa un avance aproximado del 50 por ciento en las acciones de ordenamiento.

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Entre las medidas previstas también está la desconexión de tomas eléctricas irregulares instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido al riesgo que representan para comerciantes y peatones.

En el Centro Histórico de Mérida, el reordenamiento busca recuperar espacios para la circulación peatonal. En la calle 56, junto al Museo de la Ciudad, los puntos de venta disminuyeron de más de 50 a 30. Las acciones se extenderán próximamente a la 65 entre 54 y 54A, con la intención de concluir los trabajos antes de finalizar el año, mediante el diálogo con los comerciantes establecidos.

De la remodelación del área de pescados y mariscos del Lucas de Gálvez, el funcionario dijo que registra un avance del 80 por ciento en el segundo módulo.

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Lozano Poveda señaló que el primer tramo ya fue entregado y se encuentra en funcionamiento.

Las obras pendientes incluyen el área de comidas de mariscos y la zona de venta de pescado fresco ubicada frente a la calle 56, donde operan alrededor de 50 locatarios. La fecha prevista para concluir los trabajos es el 15 de diciembre.

En otro asunto relacionado, informó que los exfutbolistas Salvador Cabañas, Chelito Delgado, Juan Carlos Cacho, Víctor La Vitola y Alan Guadarrama participarán en una convivencia con aficionados y firmarán autógrafos en la explanada de La Pepita.