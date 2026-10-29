Cae ‘El Señor de la A’ en Chihuahua: Harfuch confirma detención de líder de La Línea buscado por EU

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Sergio “N”, alias “El Señor de la A”, identificado por las autoridades como líder regional de la organización criminal La Línea, vinculada con el Nuevo Cártel de Juárez.

A través de su cuenta de X, el funcionario federal informó este jueves 29 de octubre de 2026 que la captura se realizó en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, mediante un operativo de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

García Harfuch explicó que la detención fue resultado de labores de inteligencia militar y del intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.

¿Quién es ‘El Señor de la A’, detenido en Chihuahua?

Sergio “N”, conocido como “El Señor de la A”, es identificado por las autoridades federales como un operador regional de La Línea, organización criminal relacionada con el Nuevo Cártel de Juárez.

De acuerdo con la información oficial, el detenido es señalado por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas y de personas desde México hacia Estados Unidos.

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Los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional también lo identifican como jefe de plaza de La Línea en el municipio de Rosales, Chihuahua.

¿Por qué Estados Unidos busca a ‘El Señor de la A’?

Omar García Harfuch señaló que Sergio “N” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.

La existencia de dicha orden no significa que su extradición ya se haya concretado, pues corresponde a las autoridades judiciales resolver los procedimientos aplicables.

El titular de la SSPC reconoció el trabajo de los elementos militares y de la Guardia Nacional que participaron en la operación, así como la colaboración con las agencias estadounidenses.

¿Cómo fue la detención de Sergio ‘N’ en Ojinaga?

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la captura ocurrió el miércoles 28 de octubre, durante una intervención coordinada entre el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

En el operativo también fue detenida otra persona, cuya situación quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Reconocemos el trabajo de las Fuerzas Especiales de @Defensamx1, así como de la @GN_MEXICO_, que, mediante labores de inteligencia militar e intercambio de información con agencias de Estados Unidos, lograron la detención en Ojinaga, Chihuahua, de Sergio “N”, alias “El Señor de la A”, identificado como líder regional de la organización criminal “La Línea”, afín al Nuevo Cártel de Juárez. Esta persona cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y es señalada por su participación en el tráfico de drogas y personas hacia ese país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2026

La dependencia señaló que Sergio “N” fue trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante la autoridad judicial competente.

La detención de “El Señor de la A” se produjo como parte de las acciones de cooperación bilateral en materia de seguridad, mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

IO