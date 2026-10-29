Sefotur busca atraer turistas hacia los municipios de Yucatán con las celebraciones de Janal Pixan

La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) integró una cartelera digital con actividades de Janal Pixan y Día de Muertos en Mérida y distintos municipios de Yucatán, con el propósito de promover las tradiciones locales y ampliar las opciones para los visitantes durante esta temporada.

La programación está disponible en el sitio yucatan.travel e incluye celebraciones culturales, recorridos, muestras de altares y otras actividades que permiten conocer las costumbres de las comunidades y sus formas de honrar la memoria de sus seres queridos.

Entre los destinos que cuentan con eventos especiales se encuentran los Pueblos Mágicos de Valladolid, Maní, Sisal e Izamal, además de Progreso y Río Lagartos. La agenda también contempla actividades en Tecoh, Tekit y Xcunyá, comisaría de Mérida.

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El secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, invitó a las familias y visitantes a recorrer otros puntos del estado, conocer sus historias y disfrutar de su gastronomía, además de participar en las celebraciones tradicionales.

La cartelera incluye el Paseo de las Ánimas en Mérida, muestras de altares y actividades tradicionales en Maní, recorridos y celebraciones en Valladolid, así como un concurso de chalanas en Sisal. También contempla propuestas comunitarias en Progreso, Río Lagartos y Tecoh.

Las actividades comenzaron el 22 de octubre y algunas continuarán durante noviembre. En Maní, por ejemplo, el programa incluye las Noches de Leyenda, que se realizarán en la plaza del barrio de Santiago hasta el 21 de noviembre.

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De acuerdo con Flota Ocampo, esta estrategia forma parte de la política turística del Gobierno de Joaquín Díaz Mena para descentralizar la actividad y extender sus beneficios a más municipios y comunidades.

La promoción de las celebraciones busca generar oportunidades para comerciantes, productores, artistas y familias que participan en la organización de los eventos, al tiempo que ofrece alternativas para quienes desean conocer las tradiciones yucatecas fuera de la capital.

Las personas interesadas pueden consultar la cartelera completa en yucatan.travel y planear sus recorridos. La Sefotur indicó que algunas experiencias están sujetas a disponibilidad o requieren reservación previa.