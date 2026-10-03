Mujer es arrastrada por su propia camioneta tras olvidar poner el freno en Ciudad del Carmen

Una mujer resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, luego de ser golpeada y arrastrada varios metros por su propia camioneta, la cual avanzó en reversa de manera inesperada en calles de la colonia Justo Sierra.

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El accidente ocurrió sobre la calle Róbalo, entre las avenidas Ballena y Camarón, donde la mujer se encontraba junto a una camioneta Jeep Grand Cherokee, color blanco, con placas de circulación DHT-755-B del estado de Campeche.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la mujer habría descendido de la unidad sin percatarse de que la palanca de velocidades permanecía en reversa. En un momento dado, la camioneta comenzó a desplazarse hacia atrás, golpeándola y arrastrándola sobre el pavimento durante varios metros.

La mujer quedó enganchada de una de las puertas mientras la camioneta continuaba avanzando en reversa, hasta que finalmente logró detenerse. Como consecuencia del accidente, presentó lesiones en brazos y piernas, además de que su vestimenta terminó desgarrada durante el arrastre.

Vecinos que se percataron de lo ocurrido se acercaron para auxiliarla y ayudaron a colocar la camioneta a un costado de la vialidad, mientras se solicitaba el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes valoraron a la mujer y determinaron que, debido a las lesiones que presentaba, era necesario trasladarla a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar también acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y peritos de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente. Al no encontrarse otro vehículo involucrado, los agentes recabaron los datos y se retiraron del sitio.

Familiares de la afectada acudieron al lugar y se mostraron preocupados por lo ocurrido, mientras que su hijo, quien se encontraba presente al momento del accidente, permaneció atento a la situación.

La camioneta presentó daños menores y quedó bajo resguardo mientras se determinaba el procedimiento correspondiente.

JGH