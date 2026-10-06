El proyecto denominado Centro Cultural Escénico, o coloquialmente conocido como “Teatro del Jaguar”, con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, fue criticado por la falta de información pública. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche acusó a las secretarías de Finanzas y de Obras Públicas de ocultar datos sobre la licitación y señaló contradicciones en las fechas oficiales para el inicio de los trabajos.

Luego de que se solicitara vía transparencia el expediente de la obra, permisos, proyecto, condiciones técnicas, monto de inversión y documentación relacionada con la contratación, Finanzas respondió que la información podía reservarse debido a que la licitación todavía estaba en proceso, mientras que Obras Públicas dejó vencer el plazo legal para entregar los datos.

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Ricardo Medina Farfán, dirigente estatal del tricolor, indicó que la propia convocatoria publicada por Obras Públicas el 26 de agosto establecía que el procedimiento debía concluir durante septiembre y que los trabajos tenían que iniciar, a más tardar, el 30 de septiembre. A pesar de esa fecha, el proyecto no mostraba avances de construcción.

Señaló que, en la revisión de la información publicada por Obras Públicas, no encontró una modificación al calendario original que explicara el supuesto retraso. El partido también criticó que Obras Públicas no entregara la información solicitada después de que concluyó el plazo legal.

Indicaron que el Gobierno del Estado debe explicar de manera clara el estatus de la licitación, las razones por las que no comenzó la obra en la fecha establecida y el motivo por el cual se mantiene bajo reserva información relacionada con un proyecto financiado con recursos públicos.

La principal contradicción permanece entre el calendario oficial de la convocatoria y la respuesta de Finanzas, ya que mientras el primero marcaba el 30 de septiembre como fecha de inicio de los trabajos, la dependencia todavía argumentaba la semana pasada que la l

Nota: el último párrafo del texto que me compartiste está incompleto y termina en “que la l”. Lo dejo exactamente así para no inventar ni modificar información.