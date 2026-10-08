De compras al pavimento: Jovencitas chocan contra un taxi frente a Zentralia, en Ciudad del Carmen

Dos jovencitas resultaron con golpes y escoriaciones luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra un taxi que circulaba con preferencia sobre la avenida Corregidora, frente a la plaza Zentralia, en la colonia Asa Poniente.

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El accidente ocurrió cuando las jóvenes salían de realizar compras en el centro comercial a bordo de una motocicleta automática Italika, color blanco, con placas de circulación 54B4B2 del estado de Campeche, y se disponían a dirigirse a su domicilio.

Sin embargo, al incorporarse a la avenida Corregidora, presuntamente no tomaron las debidas precauciones y terminaron impactándose contra un automóvil Hyundai, color blanco con rojo, marcado con el número económico 2428 y placas A-380-BEB, habilitado como taxi, cuyo conductor circulaba con preferencia de paso.

A consecuencia del choque, ambas ocupantes de la motocicleta cayeron sobre el pavimento y sufrieron diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria.

Tras ser valoradas en el lugar, se determinó que las jóvenes no requerían traslado a un hospital, por lo que permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Peritos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje y determinar las responsabilidades derivadas del accidente.

Finalmente, familiares de las motociclistas arribaron al lugar y lograron llegar a un acuerdo con el propietario del taxi para la reparación de los daños, por lo que ambas partes se retiraron sin mayores complicaciones y la circulación vehicular en la zona quedó restablecida.

JGH